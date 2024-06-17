Haberler Futbol Çifte bayram yaşayalım

Çifte bayram yaşayalım

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile kulüpler Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çifte bayram yaşayalım

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile kulüpler Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yayımladığı mesajında özetle, "Birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın güçlendiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramımıza kavuşmanın bir kez daha sevincini yaşıyoruz. Manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nın, toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir. Kurban Bayramı'nın 3. günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyor, milletimize çifte bayram yaşatmalarını temenni ediyorum" dedi.

Cimbom'dan orta sahaya çifte taarruz!
Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Şok Mert Hakan Yandaş gerçeği! Teklifi kabul etti ama...
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler
Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!
F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | EURO 2024'te Bugün
Melo'dan şoke eden hareket!
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Süper Loto çekildi! (16 Haziran)
SIRT HAREKETLERİ 👊
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş karar! Taylan Antalyalı... G.Saray'da flaş karar! Taylan Antalyalı... 01:35
Ferdi transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı Ferdi transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı 01:35
F.Bahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! 01:35
G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 01:35
Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! 01:35
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... 01:35
Daha Eski
İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek 01:35
Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" 01:35
Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor 01:35
Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme 01:35
Menajerlerden G.Saray'a sürpriz öneri! Menajerlerden G.Saray'a sürpriz öneri! 01:35
G.Saray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak G.Saray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak 01:35