Çifte bayram yaşayalım

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile kulüpler Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yayımladığı mesajında özetle, "Birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın güçlendiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramımıza kavuşmanın bir kez daha sevincini yaşıyoruz. Manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nın, toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir. Kurban Bayramı'nın 3. günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyor, milletimize çifte bayram yaşatmalarını temenni ediyorum" dedi.