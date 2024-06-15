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TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? | Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Dortmund Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Montella yönetimindeki Türkiye, 3 puan alarak turnuva başlangıcını yapmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 14:45
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TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? | Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye - Gürcistan maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Avrupa Şampiyonası heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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