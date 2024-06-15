Romanya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Romanya - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Romanya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Romanya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Ukrayna maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Romanya - Ukrayna maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN