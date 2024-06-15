Avusturya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Avusturya - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Avusturya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Avusturya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Fransa maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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