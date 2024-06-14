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Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Slovenya ile Danimarka, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:24
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Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Slovenya - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Danimarka maçı 16 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Slovenya - Danimarka maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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