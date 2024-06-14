Haberler Futbol Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Sırbistan ile İngiltere, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Sırbistan - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Sırbistan ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - İngiltere maçı 16 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Sırbistan - İngiltere maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor
F.Bahçe'den Silva bombası!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş’ta ilk ayrılık resmen gerçekleşiyor! Gedson Fernandes’in yeni takımı belli oldu: Dev bonservis derken gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya hareket etti
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap!
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı
Arjantin - Guatemala maçı ne zaman?
Adana bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Adana Kurban Bayramı namaz saati
Trabzon bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Trabzon Kurban Bayramı namaz saati
Sivas bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Sivas Kurban Bayramı namaz saati
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 12:47
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı 12:44
Arjantin - Guatemala maçı ne zaman? Arjantin - Guatemala maçı ne zaman? 12:35
G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor 12:34
Polonya - Hollanda maçı ne zaman? Polonya - Hollanda maçı ne zaman? 11:31
Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman? 11:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! 11:28
Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 11:24
G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro... G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro... 11:24
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! 10:52
Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... 10:47
F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! 10:10