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Almanya - İskoçya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı turnuvada ev sahibi olan Almanya ve İskoçya 3 puan için karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 10:34 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 11:07
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Almanya - İskoçya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Almanya - İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Almanya ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İskoçya maçı 14 Haziran Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Almanya - İskoçya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

İskoçya: Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson; McGinn, Christie; Shankland

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