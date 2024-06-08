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Polonya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

EURO 2024 Hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'mız ve Polonya kozlarını paylaşacak. PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka EURO 2024 öncesi son hazırlık maçı olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 13:14 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 13:45
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Polonya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Hazırlık maçı

Polonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Türkiye maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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