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İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Zaniolo...

İtalya Milli Takımı’nın EURO 2024’te boy gösterecek 26 kişilik futbolcu kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 18:43 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 19:02
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İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Zaniolo...

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı. Aston Villa'da kiralık olarak 2023-2024 sezonunu geçiren Galatasaraylı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo kadroda yer almadı.

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:

Kaleci: Donnarumma, Meret, Vicario

Defans: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini

Orta saha: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini

Forvet: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni

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