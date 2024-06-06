Haberler Futbol İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

İtalya Milli Takımı’nın EURO 2024’te boy gösterecek 26 kişilik futbolcu kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 18:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı.

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:

Kaleci: Donnarumma, Meret, Vicario

Defans: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini

Orta saha: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini

Forvet: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni

F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...
İmzalar atılıyor! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den önemli açıklamalar
Sterling cephesinden açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi?
Ve yılın transfer bombası patlıyor! F.Bahçe'ye imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mehmet Büyükekşi lansmanda konuştu!
Premier Lig'den VAR kararı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 18:43
İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den 18:37
F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi! F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi! 18:21
Sterling cephesinden açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? Sterling cephesinden açıklama! F.Bahçe'ye gelecek mi? 18:07
Ve yılın transfer bombası patlıyor! F.Bahçe'ye imza atıyor Ve yılın transfer bombası patlıyor! F.Bahçe'ye imza atıyor 17:54
Mehmet Büyükekşi lansmanda konuştu! Mehmet Büyükekşi lansmanda konuştu! 17:03
Daha Eski
Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Polonya ile eşleşti! Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Polonya ile eşleşti! 16:24
Premier Lig'den VAR kararı! Premier Lig'den VAR kararı! 16:16
Cimbom'da Yusuf Demir gelişmesi! Cimbom'da Yusuf Demir gelişmesi! 15:51
İtalyanlar açıkladı! Arnautovic... İtalyanlar açıkladı! Arnautovic... 15:40
İşte EURO 2024 Türkiye'nin gruptan çıkma oranı! İşte EURO 2024 Türkiye'nin gruptan çıkma oranı! 15:13
Filenin Efeleri Polonya'ya kaybetti! Filenin Efeleri Polonya'ya kaybetti! 15:05