Bulut ile 2 yıl daha

İngiltere Championship ekibi Cardif City'de sözleşmesi sona eren teknik direktör Erol Bulut kulübünde kaldı. 49 yaşındaki çalıştırıcının sona eren sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı açıklandı. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra 1 Temmuz 2023'te Cardif City'nin teknik direktörü olan Erol Bulut, beyaz-lacivertli kulüple sezonu 12. sırada tamamladı. 49 yaşındaki genç teknik adam, İngiliz ekibinin başında 50 karşılaşmaya çıkarken 21 galibiyet 5 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti. Bulut, bu maçlarda 1.36 puan ortalaması yakalamayıı başardı.