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Bulut ile 2 yıl daha

Cardiff City, sözleşmesi sona eren Erol Bulut’la nikah tazeledi. Bulut, 2 yıl daha Ada ekibinde devam edecek

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Bulut ile 2 yıl daha

İngiltere Championship ekibi Cardif City'de sözleşmesi sona eren teknik direktör Erol Bulut kulübünde kaldı. 49 yaşındaki çalıştırıcının sona eren sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı açıklandı. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra 1 Temmuz 2023'te Cardif City'nin teknik direktörü olan Erol Bulut, beyaz-lacivertli kulüple sezonu 12. sırada tamamladı. 49 yaşındaki genç teknik adam, İngiliz ekibinin başında 50 karşılaşmaya çıkarken 21 galibiyet 5 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti. Bulut, bu maçlarda 1.36 puan ortalaması yakalamayıı başardı.

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