Slovenya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Slovenya - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Slovenya ile Ermenistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Ermenistan maçı 4 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.