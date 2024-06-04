İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İrlanda - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İrlanda ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İrlanda - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Macaristan maçı 4 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.