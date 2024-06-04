Haberler Futbol Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Fransa ile Lüksemburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fransa - Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Fransa ile Lüksemburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Lüksemburg maçı 5 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Icardi ayrılacak mı? Erden Timur açıkladı!
Erden Timur: Bırakmak istemiyorum ama tutunacak dal yok | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Olay iddia: Erden Timur sonrası ayrılık....
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: "SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır"
F.Bahçe'de o yıldızın Mourinho mutluluğu!
Tüm dünya onu konuşuyordu! F.Bahçe'ye gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan Melek Dakan'a görev!
İspanya - Andorra maçı ne zaman?
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de o yıldızın Mourinho mutluluğu! F.Bahçe'de o yıldızın Mourinho mutluluğu! 12:10
İtalya - Türkiye maçı ne zaman? İtalya - Türkiye maçı ne zaman? 12:05
Icardi ayrılacak mı? Erden Timur açıkladı! Icardi ayrılacak mı? Erden Timur açıkladı! 11:52
A Milli Takımımız Azerbaycan sınavında! A Milli Takımımız Azerbaycan sınavında! 11:45
UEFA'dan Melek Dakan'a görev! UEFA'dan Melek Dakan'a görev! 11:35
İspanya - Andorra maçı ne zaman? İspanya - Andorra maçı ne zaman? 11:33
Daha Eski
Belçika - Karadağ maçı ne zaman? Belçika - Karadağ maçı ne zaman? 11:30
Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman? Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman? 11:27
Tüm dünya onu konuşuyordu! F.Bahçe'ye gelecek Tüm dünya onu konuşuyordu! F.Bahçe'ye gelecek 10:33
G.Saray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı G.Saray'dan yıldız isme dev teklif! O rakam dudak uçuklattı 10:19
İrlanda - Macaristan maçı ne zaman? İrlanda - Macaristan maçı ne zaman? 10:08
Milli güreşçiler Macaristan'da minderde! Milli güreşçiler Macaristan'da minderde! 10:07