Belçika - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Belçika - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Belçika ile Karadağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Karadağ maçı 5 Haziran Çarşamba günü saat 21:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.