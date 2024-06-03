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Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Portekiz ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 14:32
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Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Portekiz - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Portekiz ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Finlandiya maçı 4 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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