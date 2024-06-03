Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Portekiz - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Portekiz ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Finlandiya maçı 4 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.