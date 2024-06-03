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Karşıyaka’nın borcu dudak uçuklattı! 400 milyon TL...

Son dakika spor haberleri... Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 16:26
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Karşıyaka’nın borcu dudak uçuklattı! 400 milyon TL...

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda yeşil-kırmızılı kulübün toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde düzenlediği olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Başkan İlker Ergüllü, 3 yıllığına yeniden göreve geldi. Yeşil-kırmızılıların Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki kongresine yaklaşık 200 üye katılım gösterdi. Kulübün bulunduğu mevcut durum hakkında açıklamalarda bulunulurken, yeşil-kırmızılıların borcu ise dudak uçuklattı. Yöneticilere olan borçlar 43 milyon 862 bin, sporcular ve personele olan borçlar 26 milyon 833 bin, vergiler 53 milyon 42 bin, SGK ödemeleri 37 milyon 820 bin TL olarak açıklandı. Yeni spor yasası, TEFE-TÜFE oranları ve döviz kuru hesaplamalarıyla yönetimin tüzükte belirtilen borçlanma yetkisini aşmadığı da ifade edilirken temliksiz yönetici alacaklarının 39 milyon 744 bin TL olarak kaydedildi. Böylece Karşıyaka Spor Kulübü'nün 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılıların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.

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