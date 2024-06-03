Cebelitarık - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Cebelitarık - İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Cebelitarık ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cebelitarık - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİTARIK - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebelitarık - İskoçya maçı 3 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.