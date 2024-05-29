Haberler Futbol Sakaryaspor - Bodrum FK maçı NE ZAMAN? Sakaryaspor - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı NE ZAMAN? Sakaryaspor - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig play-off final maçında heyecan dorukta. Sakaryaspor ve Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:30
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Sakaryaspor - Bodrum FK maçı NE ZAMAN? Sakaryaspor - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan play-off final maçıyla devam ediyor. Sakaryaspor ve Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor ve Çorum FK'yı eleyerek finale yükselen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

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