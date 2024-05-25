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Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda ? | FA Cup

FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 17:30
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Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda ? | FA Cup

İngiltere FA Cup final maçında heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Manchester City: Ortega, Walker, Stones, Ake, Gvardiol, Rodri, Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Haaland.

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Martinez, Wan-Bissaka, McTominay, Mainoo, Amrabat, Bruno Fernandes, Rashford, Garnacho.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Manchester City - Manchester United maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanıyor.

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