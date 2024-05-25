Manchester City - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda ? | FA Cup

İngiltere FA Cup final maçında heyecan devam ediyor. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Manchester City: Ortega, Walker, Stones, Ake, Gvardiol, Rodri, Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Haaland.

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Martinez, Wan-Bissaka, McTominay, Mainoo, Amrabat, Bruno Fernandes, Rashford, Garnacho.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Manchester City - Manchester United maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanıyor.