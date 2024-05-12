BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
19:00 Fenerbahçe - Kayserispor
19:00 Trabzonspor - İstanbulspor 19:00 Karagümrük - Galatasaray 19:00 Konyaspor - Samsunspor 19:00 Adana Demir - Gaziantep FK 19:00 Sivasspor - Başakşehir 19:00 Kasımpaşa - Antalyaspor 19:00 Alanyaspor - Beşiktaş 19:00 Hatayspor - MKE Ankaragücü 19:00 Pendikspor - Rizespor
19:00 Trabzonspor - İstanbulspor
19:00 Karagümrük - Galatasaray
19:00 Konyaspor - Samsunspor
19:00 Adana Demir - Gaziantep FK
19:00 Sivasspor - Başakşehir
19:00 Kasımpaşa - Antalyaspor
19:00 Alanyaspor - Beşiktaş
19:00 Hatayspor - MKE Ankaragücü
19:00 Pendikspor - Rizespor
18:30 Manchseter United - Arsenal
15:00 Cadiz - Getafe
17:15 Atl. Madrid - Celta Vigo 19:30 Valencia - Vallecano 22:00 Real Betis - Almeria
17:15 Atl. Madrid - Celta Vigo
19:30 Valencia - Vallecano
22:00 Real Betis - Almeria
13:30 Lazio - Empoli
16:00 Genoa - Sassuolo 16:00 Hellas Verona - Torino 19:00 Juventus - Salernitana 21:45 Atalanta - Roma
16:00 Genoa - Sassuolo
16:00 Hellas Verona - Torino
19:00 Juventus - Salernitana
21:45 Atalanta - Roma
22:00 PSG - Toulouse
22:00 RC Strasbourg - Metz 22:00 Rennes - Lens 22:00 Marsilya - Lorient 22:00 Clermont - Lyon 22:00 Nantes - Lille 22:00 Montpellier - Monaco
22:00 RC Strasbourg - Metz
22:00 Rennes - Lens
22:00 Marsilya - Lorient
22:00 Clermont - Lyon
22:00 Nantes - Lille
22:00 Montpellier - Monaco
16:30 Darmstadt 98 - Hoffenheim
18:30 Bayern Münih - Wolfsburg 20:30 Bochum - Bayer Leverkusen
18:30 Bayern Münih - Wolfsburg
20:30 Bochum - Bayer Leverkusen
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