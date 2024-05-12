Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Mayıs Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 07:40 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 Fenerbahçe - Kayserispor

19:00 Trabzonspor - İstanbulspor

19:00 Karagümrük - Galatasaray

19:00 Konyaspor - Samsunspor

19:00 Adana Demir - Gaziantep FK

19:00 Sivasspor - Başakşehir

19:00 Kasımpaşa - Antalyaspor

19:00 Alanyaspor - Beşiktaş

19:00 Hatayspor - MKE Ankaragücü

19:00 Pendikspor - Rizespor

18:30 Manchseter United - Arsenal

15:00 Cadiz - Getafe

17:15 Atl. Madrid - Celta Vigo

19:30 Valencia - Vallecano

22:00 Real Betis - Almeria

13:30 Lazio - Empoli

16:00 Genoa - Sassuolo

16:00 Hellas Verona - Torino

19:00 Juventus - Salernitana

21:45 Atalanta - Roma

22:00 PSG - Toulouse

22:00 RC Strasbourg - Metz

22:00 Rennes - Lens

22:00 Marsilya - Lorient

22:00 Clermont - Lyon

22:00 Nantes - Lille

22:00 Montpellier - Monaco

16:30 Darmstadt 98 - Hoffenheim

18:30 Bayern Münih - Wolfsburg

20:30 Bochum - Bayer Leverkusen

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Oğuz Aydın F.Bahçe'ye! Para ve 2 oyuncu...
Kerem G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi ve sözleşme şartları
DİĞER
Genç yaşta anne olmuştu... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in güzeller güzeli kızı Bengü'yü görenler "Annesinin kızı" dedi
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs'a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Kadıköy'de gergin gece! Kayserispor maçı kaybedilirse...
İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ronaldo dönüyor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Son Sayfa
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs 07:14
Ronaldo dönüyor Ronaldo dönüyor 01:01
Dilara Bozan’dan altın madalya Dilara Bozan’dan altın madalya 01:00
İki uzatmada F.Bahçe Beko İki uzatmada F.Bahçe Beko 00:55
Arda yine attı Arda yine attı 00:54
Şampiyon Eyüp kupasını aldı Şampiyon Eyüp kupasını aldı 00:50
Daha Eski
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 00:50
Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor Transferde dev yarış! 3 büyükler aynı golcüyü istiyor 23:58
Milan evinde farka koştu Milan evinde farka koştu 23:43
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti Başkan Erdoğan Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti 23:41
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..." 23:26