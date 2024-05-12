BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 Fenerbahçe - Kayserispor 19:00 Trabzonspor - İstanbulspor 19:00 Karagümrük - Galatasaray 19:00 Konyaspor - Samsunspor 19:00 Adana Demir - Gaziantep FK 19:00 Sivasspor - Başakşehir 19:00 Kasımpaşa - Antalyaspor 19:00 Alanyaspor - Beşiktaş 19:00 Hatayspor - MKE Ankaragücü 19:00 Pendikspor - Rizespor

18:30 Manchseter United - Arsenal

15:00 Cadiz - Getafe 17:15 Atl. Madrid - Celta Vigo 19:30 Valencia - Vallecano 22:00 Real Betis - Almeria

13:30 Lazio - Empoli 16:00 Genoa - Sassuolo 16:00 Hellas Verona - Torino 19:00 Juventus - Salernitana 21:45 Atalanta - Roma

22:00 PSG - Toulouse 22:00 RC Strasbourg - Metz 22:00 Rennes - Lens 22:00 Marsilya - Lorient 22:00 Clermont - Lyon 22:00 Nantes - Lille 22:00 Montpellier - Monaco

16:30 Darmstadt 98 - Hoffenheim 18:30 Bayern Münih - Wolfsburg 20:30 Bochum - Bayer Leverkusen

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