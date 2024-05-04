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İstanbulspor Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

İstanbulspor sahasında Yukatel Adana Demirspor ile Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 17:10
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İstanbulspor Adana Demirspor maçı CANLI İZLE (İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Küme düşmesi kesinleşen ev sahibi ekip, 4 maçtır kazanamayan Adana temsilcisini ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

İSTANBULSPOR - A. DEMİRSPOR İLK 11'LER

İstanbulsporr: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Simon Deli, Coly, Ali Yaşar, Loshaj, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Emir Kaan.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail, Manev, Abdulsamet, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli.

İSTANBULSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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