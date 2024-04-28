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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 28 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:20 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

16:00 Pendikspor - Kayserispor

16:00 Alanyaspor - İstanbulspor

19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

19:00 Rizespor - MKE Ankaragücü

16:00 Göztepe - Gençlerbirliği

16:00 Giresunspor - Sakaryaspor

16:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor

16:00 Tuzlaspor - Bodrum FK

16:00 BB Erzurumspor - Çorum FK

16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor

16:00 Şanlıurfaspor - Eyüpspor

16:00 Boluspor - Altay

16:00 Adanaspor - Manisa FK

16:00 Bournemouth - Brighton

16:00 Tottenham - Arsenal

18:30 Nottingham Forest - Manchester City

15:00 Cadiz - Mallorca

17:15 Granada - Osasuna

19:30 Villarreal - Vallecano

22:00 Real Betis - Sevilla

13:30 Inter - Torino

16:00 Bologna - Udinese

19:00 Atalanta - Empoli

19:00 Napoli - Roma

21:45 Fiorentina - Sassuolo

14:00 Metz - Lille

16:00 RC Strasbourg - Nice

16:00 Lorient - Toulouse

16:00 Clermont - Reims

18:05 Rennes - Brest

20:00 Lyon - Monaco

22:00 Marsilya - Lens

16:30 M'gladbach - Union Berlin

18:30 Mainz 05 - Köln

20:30 Darmstadt 98 - Heidenheim

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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