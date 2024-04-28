BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
16:00 Pendikspor - Kayserispor
16:00 Alanyaspor - İstanbulspor 19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK 19:00 Rizespor - MKE Ankaragücü
16:00 Alanyaspor - İstanbulspor
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
19:00 Rizespor - MKE Ankaragücü
16:00 Göztepe - Gençlerbirliği
16:00 Giresunspor - Sakaryaspor 16:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor 16:00 Tuzlaspor - Bodrum FK 16:00 BB Erzurumspor - Çorum FK 16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor 16:00 Şanlıurfaspor - Eyüpspor 16:00 Boluspor - Altay 16:00 Adanaspor - Manisa FK
16:00 Giresunspor - Sakaryaspor
16:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor
16:00 Tuzlaspor - Bodrum FK
16:00 BB Erzurumspor - Çorum FK
16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor
16:00 Şanlıurfaspor - Eyüpspor
16:00 Boluspor - Altay
16:00 Adanaspor - Manisa FK
16:00 Bournemouth - Brighton
16:00 Tottenham - Arsenal 18:30 Nottingham Forest - Manchester City
16:00 Tottenham - Arsenal
18:30 Nottingham Forest - Manchester City
15:00 Cadiz - Mallorca
17:15 Granada - Osasuna 19:30 Villarreal - Vallecano 22:00 Real Betis - Sevilla
17:15 Granada - Osasuna
19:30 Villarreal - Vallecano
22:00 Real Betis - Sevilla
13:30 Inter - Torino
16:00 Bologna - Udinese 19:00 Atalanta - Empoli 19:00 Napoli - Roma 21:45 Fiorentina - Sassuolo
16:00 Bologna - Udinese
19:00 Atalanta - Empoli
19:00 Napoli - Roma
21:45 Fiorentina - Sassuolo
14:00 Metz - Lille
16:00 RC Strasbourg - Nice 16:00 Lorient - Toulouse 16:00 Clermont - Reims 18:05 Rennes - Brest 20:00 Lyon - Monaco 22:00 Marsilya - Lens
16:00 RC Strasbourg - Nice
16:00 Lorient - Toulouse
16:00 Clermont - Reims
18:05 Rennes - Brest
20:00 Lyon - Monaco
22:00 Marsilya - Lens
16:30 M'gladbach - Union Berlin
18:30 Mainz 05 - Köln 20:30 Darmstadt 98 - Heidenheim
18:30 Mainz 05 - Köln
20:30 Darmstadt 98 - Heidenheim
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...