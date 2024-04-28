BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Nisan Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

16:00 Pendikspor - Kayserispor 16:00 Alanyaspor - İstanbulspor 19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK 19:00 Rizespor - MKE Ankaragücü

16:00 Göztepe - Gençlerbirliği 16:00 Giresunspor - Sakaryaspor 16:00 Keçiörengücü - Ümraniyespor 16:00 Tuzlaspor - Bodrum FK 16:00 BB Erzurumspor - Çorum FK 16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor 16:00 Şanlıurfaspor - Eyüpspor 16:00 Boluspor - Altay 16:00 Adanaspor - Manisa FK

16:00 Bournemouth - Brighton 16:00 Tottenham - Arsenal 18:30 Nottingham Forest - Manchester City

15:00 Cadiz - Mallorca 17:15 Granada - Osasuna 19:30 Villarreal - Vallecano 22:00 Real Betis - Sevilla

13:30 Inter - Torino 16:00 Bologna - Udinese 19:00 Atalanta - Empoli 19:00 Napoli - Roma 21:45 Fiorentina - Sassuolo

14:00 Metz - Lille 16:00 RC Strasbourg - Nice 16:00 Lorient - Toulouse 16:00 Clermont - Reims 18:05 Rennes - Brest 20:00 Lyon - Monaco 22:00 Marsilya - Lens

16:30 M'gladbach - Union Berlin 18:30 Mainz 05 - Köln 20:30 Darmstadt 98 - Heidenheim

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...