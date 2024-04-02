PSG - Rennes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

PSG - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. PSG ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Rennes maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 22:10'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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