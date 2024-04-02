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Panathinaikos - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile AEK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Panathinaikos - AEK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 17:20
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Panathinaikos - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

Panathinaikos - AEK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile AEK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - AEK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHİNAİKOS - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - AEK maçı 3 Mart Cumartesi günü saat 21:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS - AEK MAÇI CANLI İZLE

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