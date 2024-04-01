Al Ahli - Al İttihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli - Al İttihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ahli ile Al İttihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ahli - Al İttihad ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLİ - AL İTTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli - Al İttihad maçı 2 Nisan Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Al Ahli - Al İttihad maçı CANLI İZLE