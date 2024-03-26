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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '26 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 26 Mart Salı 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 08:11 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mart Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Euro 2024 Elemeler

22:45 Galler - Polonya

22:45 Ukrayna - İzlanda

20:00 Gürcistan - Yunanistan

UEFA Uluslar Ligi - Küme Düşme Play-out

20:00 Litvanya - Cebelitarık

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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