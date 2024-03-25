İspanya - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

İspanya - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İspanya, Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Brezilya maçı 26 Mart Salı günü saat 23:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.