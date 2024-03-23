Ekvador - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ekvador - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Ekvador ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - İtalya maçı 24 Mart Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.