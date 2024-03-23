Haberler Futbol Ekvador - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ekvador - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Ekvador ile İtalya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ekvador - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Ekvador - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Ekvador ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - İtalya maçı 24 Mart Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Bu kez Prag'da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan romantik paylaşım
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar.
Beşiktaş'tan Orkun bombası! İşte bonservisi
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Fethide'de modern bir stat yapılacak"
San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman?
YKS EK BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | YKS ek başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 23 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Mart rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ekvador - İtalya maçı ne zaman? Ekvador - İtalya maçı ne zaman? 14:20
San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman? San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman? 14:08
Surinam - Martinik maçı ne zaman? Surinam - Martinik maçı ne zaman? 14:03
Icardi G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı 14:00
Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman? Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman? 13:52
Büyükekşi'den Macaristan maçı yorumu! Büyükekşi'den Macaristan maçı yorumu! 13:50
Daha Eski
Dominik Cumhuriyeti - Aruba maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti - Aruba maçı ne zaman? 13:38
Beşiktaş'tan Orkun bombası! İşte bonservisi Beşiktaş'tan Orkun bombası! İşte bonservisi 12:50
Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti" Livakovic şoku yaşadı! "Benim için artık bitti" 12:18
Szymanski'den rekor bonservis beklentisi! Szymanski'den rekor bonservis beklentisi! 12:11
Tatsız prova Tatsız prova 01:42
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44