İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Dünyaca ünlü birçok futbolcu EURO 2024'te boy gösteremeyecek. NTV Spor'un derlediği habere göre bazı futbolcular sakatlığı sebebiyle organizasyonu kaçırırken, bazı yıldızlar ise ülkelerinin elenmeleri sebebiyle turnuvada forma giyemeyecek.