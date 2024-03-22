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İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Son dakika spor haberleri... Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e sayılı günler kala, birçok önemli futbolcu bu turnuvada yer alamayacak. İşte organizasyonu kaçıracak olan en değerli 11...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 16:50
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İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Dünyaca ünlü birçok futbolcu EURO 2024'te boy gösteremeyecek. NTV Spor'un derlediği habere göre bazı futbolcular sakatlığı sebebiyle organizasyonu kaçırırken, bazı yıldızlar ise ülkelerinin elenmeleri sebebiyle turnuvada forma giyemeyecek.

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Transfermarkt verilerine göre kadronun toplam piyasa değeri 709 milyon euro. İşte EURO 2024'ü kaçıracak olan futbolculardan kurulu en değerli 11:

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Kaleci: Thibaut Courtois (Sakatlık)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Sağ bek: Reece James (Sakatlık)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Stoper: Wesley Fofana (Sakatlık)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Stoper: David Alaba (Sakatlık)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Sol bek: Alejandro Balde (Sakatlık)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Orta saha: Martin Odegaard (Elendi)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Orta saha: Gavi (Sakatlık)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Sağ kanat: Dejan Kulusevski (Elendi)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Sol kanat: Anthony Elanga (Elendi)

İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!

Forvet: Erling Haaland (Elendi)

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