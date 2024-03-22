İşte EURO 2024'te olmayacak en değerli 11!
Son dakika spor haberleri... Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e sayılı günler kala, birçok önemli futbolcu bu turnuvada yer alamayacak. İşte organizasyonu kaçıracak olan en değerli 11...
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Sağ bek: Reece James (Sakatlık)
Stoper: Wesley Fofana (Sakatlık)
Stoper: David Alaba (Sakatlık)
Sol bek: Alejandro Balde (Sakatlık)
Orta saha: Martin Odegaard (Elendi)
Orta saha: Gavi (Sakatlık)
Sağ kanat: Dejan Kulusevski (Elendi)
Sol kanat: Anthony Elanga (Elendi)
Forvet: Erling Haaland (Elendi)
Forvet: Alexander Isak (Elendi)
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