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Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

EURO 2024 Play-off heyecanı sürüyor. Yunanistan ile Kazakistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 11:30
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Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Yunanistan - Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Yunanistan ile Kazakistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Kazakistan maçı 21 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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