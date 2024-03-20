Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Bosna Hersek - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Bosna Hersek ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Ukrayna maçı 21 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.