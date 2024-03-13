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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '13 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 13 Mart Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu

20:45 Rangers - Benfica (TV 8,5)

20:45 Slavia Prag - Milan (EXXEN)

20:45 Villarreal - Marsilya (EXXEN)

20:45 West Ham United - Freiburg (EXXEN)

23:00 Liverpool - Sparta Prag (EXXEN)

23:00 Brighton & Hove Albion - Roma (EXXEN)

23:00 Bayer Leverkusen - Karabağ (EXXEN)

23:00 Atalanta - Sporting CP (EXXEN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Fiorentina - Maccabi Haifa (EXXEN)

20:45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (EXXEN)

20:45 Viktoria Plzen - Servette

20:45 PAOK - Dinamo Zagreb

23:00 Club Brugge - Molde (EXXEN)

23:00 Lille - Sturm Graz

23:00 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos

23:00 Aston Villa - Ajax (EXXEN)

Pro Lig

22:00 Abha - Al Wahda

22:00 Al Hazm - Al Shabab Riyadh

22:00 Al Khaleej - Al Akhdoud

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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