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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '12 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 12 Mart Salı 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 08:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 12 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Mart Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Arsenal - Porto 23:00

Barcelona - Napoli 23:00

Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach 22:30

Al Ittihad - Al Hilal 22:0

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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