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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 11 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '11 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 11 Mart Pazartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 11:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 11 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş 20:30

Manisa FK - Ümraniyespor 20:30

Chelsea - Newcastle United 23:00

Almeira - Sevilla 23:00

Lazio - Udinese 22:45

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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