BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 10 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Mart Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hatayspor 13:30 İstanbulspor - Kasımpaşa 16:00 Samsunspor - Ankaragücü 16:00 Fenerbahçe - Pendikspor 19:00

Altay - Gençlerbirliği 13:30 Keçiörengücü - BB Erzurumspor 13:30 Şanlıurfaspor - Göztepe 16:00 Kocaelispor - Tuzlaspor 19:00

Aston Villa - Tottenham 16:00 Brighton - Nottingham Forest 17:00 West Ham United - Burnley 17:00 Liverpool - Manchester City 18:45

Deportivo Alaves - Rayo Vallecano 16:00 Las Palmas - Athletic Bilbao 18:15 Real Madrid - Celta Vigo 20:30 Real Betis - Villarreal 23:00

Lecce - Hellas Verona 14:30 Milan - Empoli 17:00 Juventus - Atalanta 20:00 Fiorentina - Roma 22:45

PSG - Reims 15:00 Strasbourg - Monaco 17:00 Le Havre - Toulouse 17:00 Metz - Clermont 17:00 Lille - Rennes 19:05 Marsilya - Nantes 22:45

Bochum - Freiburg 17:30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 19:30 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 21:30

Olympiakos - Panathinaikos 21:30

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