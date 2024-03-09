Kadın Futbolu Strateji Belgesi töreninde konuşan TFF Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, bu tarihi projenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müderrisgil, "Türkiye'de kadın futbolunu geliştirme yolunda taahhütlerimizin ve birlikte neler yapacağımızın ilk işaretlerini veriyoruz. Stratejimizi kamuoyuna sunarken Türkiye'de 'Kadın Futbolu için Tam Zamanı' sloganını tercih ettik. Kadın Futbolu Strateji Belgesi ile sosyal etkiye odaklı, iddialı ve gerçekçi hedefler belirledik. 5 tane stratejik önceliğimiz var; yarı- profesyonelleşme, katılım, görünürlük ve imaj, nitelikli eğitim ve sportif başarı" dedi.