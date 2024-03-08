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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '8 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 8 Mart Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig

20:00 Boluspor - Giresunspor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Barcelona - Mallorca

Serie A

22:45 Napoli - Torino

Ligue 1

23:00 Nice - Montpellier

Bundesliga

22:30 Stuttgart - Union Berlin

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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