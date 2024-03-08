BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

TFF 1. Lig 20:00 Boluspor - Giresunspor (TRT Spor)

LaLiga 23:00 Barcelona - Mallorca

Serie A 22:45 Napoli - Torino

Ligue 1 23:00 Nice - Montpellier

Bundesliga 22:30 Stuttgart - Union Berlin

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