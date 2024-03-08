BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Mart Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Süper Lig
20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
TFF 1. Lig
20:00 Boluspor - Giresunspor (TRT Spor)
20:00 Boluspor - Giresunspor (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Barcelona - Mallorca
23:00 Barcelona - Mallorca
Serie A
22:45 Napoli - Torino
22:45 Napoli - Torino
Ligue 1
23:00 Nice - Montpellier
23:00 Nice - Montpellier
Bundesliga
22:30 Stuttgart - Union Berlin
22:30 Stuttgart - Union Berlin
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