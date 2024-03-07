BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu 20:45 Sparta Prag - Liverpool (EXXEN) 20:45 Roma - Brighton & Hove Albion (EXXEN) 20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen (EXXEN) 23:00 Benfica - Rangers (EXXEN) 23:00 Milan - Slavia Prag (TV 8,5) 23:00 Freiburg - West Ham United (EXXEN) 23:00 Marsilya - Villarreal (EXXEN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son 16 Turu 20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv (EXXEN) 20:45 Ajax - Aston Villa (TV 8,5) 20:45 Molde - Club Brugge (EXXEN) 20:45 Sturm Graz - Lille (EXXEN) 23:00 Servette - Viktoria Plzen (EXXEN) 23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina (EXXEN) 23:00 Dinamo Zagreb - PAOK (EXXEN) 23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe (EXXEN)

Suudi Arabistan - Pro Lig 17:00 Damac FC - Al Wahda 17:00 Al Shabab Riyadh - Al Fayha 20:00 Al Nassr - Al Raed

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