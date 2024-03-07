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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '7 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 7 Mart Perşembe 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 7 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu

20:45 Sparta Prag - Liverpool (EXXEN)

20:45 Roma - Brighton & Hove Albion (EXXEN)

20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen (EXXEN)

23:00 Benfica - Rangers (EXXEN)

23:00 Milan - Slavia Prag (TV 8,5)

23:00 Freiburg - West Ham United (EXXEN)

23:00 Marsilya - Villarreal (EXXEN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv (EXXEN)

20:45 Ajax - Aston Villa (TV 8,5)

20:45 Molde - Club Brugge (EXXEN)

20:45 Sturm Graz - Lille (EXXEN)

23:00 Servette - Viktoria Plzen (EXXEN)

23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina (EXXEN)

23:00 Dinamo Zagreb - PAOK (EXXEN)

23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe (EXXEN)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:00 Damac FC - Al Wahda

17:00 Al Shabab Riyadh - Al Fayha

20:00 Al Nassr - Al Raed

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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