BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 MART SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Mart Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu 23:00 Bayern Münih - Lazio (EXXEN) 23:00 Real Sociedad - PSG (TV 8,5)

İngiltere - Championship 22:45 Coventry - Rotherham United 22:45 Hull City - Birmingham 22:45 Sunderland - Leicester City 22:45 Blackburn Rovers - Millwall 22:45 Leeds United - Stoke City 22:45 Sheffield Wednesday - Plymouth Argyle 23:00 Ipswich Town - Bristol City

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