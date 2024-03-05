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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '5 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 5 Mart Salı 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 08:37 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 08:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 5 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 MART SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Mart Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

23:00 Bayern Münih - Lazio (EXXEN)

23:00 Real Sociedad - PSG (TV 8,5)

İngiltere - Championship

22:45 Coventry - Rotherham United

22:45 Hull City - Birmingham

22:45 Sunderland - Leicester City

22:45 Blackburn Rovers - Millwall

22:45 Leeds United - Stoke City

22:45 Sheffield Wednesday - Plymouth Argyle

23:00 Ipswich Town - Bristol City

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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