BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 4 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 MART PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Mart Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 17:00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 1) 20:00 Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1) 20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

1. Lig 14:00 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

Premier Lig 23:00 Sheffield United - Arsenal

LaLiga 23:00 Osasuna - Deportivo Alaves

Serie A 22:45 Inter - Genoa

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