BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Süper Lig
13:30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (beIN Sports 1) 16:00 Ç. Rizespor - Kayserispor (beIN Sports 1) 19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
13:30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (beIN Sports 1)
16:00 Ç. Rizespor - Kayserispor (beIN Sports 1)
19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü (TRT Avaz) 13:30 Bodrum FK - Eyüpspor (TRT Spor) 16:00 BB Erzurumspor - Kocaelispor (TRT Spor) 19:00 Sakaryaspor - Manisa FK (TRT Spor)
13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü (TRT Avaz)
13:30 Bodrum FK - Eyüpspor (TRT Spor)
16:00 BB Erzurumspor - Kocaelispor (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - Manisa FK (TRT Spor)
Premier Lig
18:00 Brentford - Chelsea 18:00 Everton - West Ham 18:00 Fulham - Brighton 18:00 Newcastle - Wolverhampton 18:00 Not. Forest - Liverpool 18:00 Tottenham - C. Palace 20:30 Luton Town - Aston Villa
18:00 Brentford - Chelsea
18:00 Everton - West Ham
18:00 Fulham - Brighton
18:00 Newcastle - Wolverhampton
18:00 Not. Forest - Liverpool
18:00 Tottenham - C. Palace
20:30 Luton Town - Aston Villa
La Liga
16:00 Sevilla - Real Sociedad 18:15 Vallecano - Cadiz 20:30 Getafe - Las Palmas 23:00 Valencia - Real Madrid
16:00 Sevilla - Real Sociedad
18:15 Vallecano - Cadiz
20:30 Getafe - Las Palmas
23:00 Valencia - Real Madrid
Serie A
17:00 Udinese - Salernitana 20:00 Monza - Roma 22:45 Torino - Fiorentina
17:00 Udinese - Salernitana
20:00 Monza - Roma
22:45 Torino - Fiorentina
Ligue 1
19:00 Reims - Lille 23:00 Clermont - Marsilya
19:00 Reims - Lille
23:00 Clermont - Marsilya
Bundesliga
17:30 Union Berlin - B. Dortmund 17:30 Mainz 05 - M'gladbach 17:30 Bochum - RB Leipzig 17:30 Heidenheim - E. Frankfurt 17:30 Darmstadt 98 - Augsburg 20:30 Wolfsburg - Stuttgart
17:30 Union Berlin - B. Dortmund
17:30 Mainz 05 - M'gladbach
17:30 Bochum - RB Leipzig
17:30 Heidenheim - E. Frankfurt
17:30 Darmstadt 98 - Augsburg
20:30 Wolfsburg - Stuttgart
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