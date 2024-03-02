BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 13:30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (beIN Sports 1) 16:00 Ç. Rizespor - Kayserispor (beIN Sports 1) 19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

1. Lig 13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü (TRT Avaz) 13:30 Bodrum FK - Eyüpspor (TRT Spor) 16:00 BB Erzurumspor - Kocaelispor (TRT Spor) 19:00 Sakaryaspor - Manisa FK (TRT Spor)

Premier Lig 18:00 Brentford - Chelsea 18:00 Everton - West Ham 18:00 Fulham - Brighton 18:00 Newcastle - Wolverhampton 18:00 Not. Forest - Liverpool 18:00 Tottenham - C. Palace 20:30 Luton Town - Aston Villa

La Liga 16:00 Sevilla - Real Sociedad 18:15 Vallecano - Cadiz 20:30 Getafe - Las Palmas 23:00 Valencia - Real Madrid

Serie A 17:00 Udinese - Salernitana 20:00 Monza - Roma 22:45 Torino - Fiorentina

Ligue 1 19:00 Reims - Lille 23:00 Clermont - Marsilya

Bundesliga 17:30 Union Berlin - B. Dortmund 17:30 Mainz 05 - M'gladbach 17:30 Bochum - RB Leipzig 17:30 Heidenheim - E. Frankfurt 17:30 Darmstadt 98 - Augsburg 20:30 Wolfsburg - Stuttgart

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