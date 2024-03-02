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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '2 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 2 Mart Cumartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 2 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 MART CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

13:30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor (beIN Sports 1)

16:00 Ç. Rizespor - Kayserispor (beIN Sports 1)

19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Tuzlaspor - Keçiörengücü (TRT Avaz)

13:30 Bodrum FK - Eyüpspor (TRT Spor)

16:00 BB Erzurumspor - Kocaelispor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Manisa FK (TRT Spor)

Premier Lig

18:00 Brentford - Chelsea

18:00 Everton - West Ham

18:00 Fulham - Brighton

18:00 Newcastle - Wolverhampton

18:00 Not. Forest - Liverpool

18:00 Tottenham - C. Palace

20:30 Luton Town - Aston Villa

La Liga

16:00 Sevilla - Real Sociedad

18:15 Vallecano - Cadiz

20:30 Getafe - Las Palmas

23:00 Valencia - Real Madrid

Serie A

17:00 Udinese - Salernitana

20:00 Monza - Roma

22:45 Torino - Fiorentina

Ligue 1

19:00 Reims - Lille

23:00 Clermont - Marsilya

Bundesliga

17:30 Union Berlin - B. Dortmund

17:30 Mainz 05 - M'gladbach

17:30 Bochum - RB Leipzig

17:30 Heidenheim - E. Frankfurt

17:30 Darmstadt 98 - Augsburg

20:30 Wolfsburg - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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