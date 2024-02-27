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Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:00
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Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Wolverhampton - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Wolverhampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Brighton maçı 28 Ocak Salı günü saat 22:45'te Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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