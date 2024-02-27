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Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Aris karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:55 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:00
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Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Ligi

Panathinaikos - Aris maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Aris kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Aris maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ARİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Aris maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS - ARIS MAÇI CANLI İZLE

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