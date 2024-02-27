Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Liverpool - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Liverpool ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Southampton maçı 28 Ocak Salı günü saat 23:00'te Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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