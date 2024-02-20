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Sparta Prag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. 3-2 kazanılan ilk maçın rövanşında da galibiyet arayacak olan Galatasaray, Sparta Prag engelini geçerek son 16 turuna kalmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:00
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Sparta Prag - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? saat kaçta?

Sparta Prag - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Galatasaray maçı 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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