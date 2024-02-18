BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ŞUBAT PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig 13:30 Alanyaspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2) 16:00 Pendikspor - Trabzonspor (beIN Sports 1) 16:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2) 19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig 13:30 Bodrum FK - Altay (TRT Spor) 13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Avaz) 16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor) 19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT Spor)

Premier Lig 17:00 Sheffield United - Brighton & Hove Albion 19:30 Luton Town - Manchester United

LaLiga 16:00 Rayo Vallecano - Real Madrid 18:15 Granada - Almeria 20:30 Mallorca - Real Sociedad 23:00 Real Betis - Deportivo Alaves

Serie A 14:30 Lazio - Bologna 17:00 Udinese - Cagliari 17:00 Empoli - Fiorentina 20:00 Frosinone - Roma 22:45 Monza - Milan

Ligue 1 15:00 RC Strasbourg - Lorient 17:00 Montpellier - Metz 17:00 Rennes - Clermont 17:00 Monaco - Toulouse 19:05 Reims - Lens 22:45 Brest - Marsilya

Bundesliga 17:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt 19:30 Bochum - Bayern Münih

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