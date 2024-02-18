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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '18 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 18 Şubat Pazar 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ŞUBAT PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

13:30 Alanyaspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

16:00 Pendikspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

16:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Bodrum FK - Altay (TRT Spor)

13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Avaz)

16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)

19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT Spor)

Premier Lig

17:00 Sheffield United - Brighton & Hove Albion

19:30 Luton Town - Manchester United

LaLiga

16:00 Rayo Vallecano - Real Madrid

18:15 Granada - Almeria

20:30 Mallorca - Real Sociedad

23:00 Real Betis - Deportivo Alaves

Serie A

14:30 Lazio - Bologna

17:00 Udinese - Cagliari

17:00 Empoli - Fiorentina

20:00 Frosinone - Roma

22:45 Monza - Milan

Ligue 1

15:00 RC Strasbourg - Lorient

17:00 Montpellier - Metz

17:00 Rennes - Clermont

17:00 Monaco - Toulouse

19:05 Reims - Lens

22:45 Brest - Marsilya

Bundesliga

17:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt

19:30 Bochum - Bayern Münih

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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