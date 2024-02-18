BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 18 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ŞUBAT PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Süper Lig
13:30 Alanyaspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2) 16:00 Pendikspor - Trabzonspor (beIN Sports 1) 16:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2) 19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (beIN Sports 1)
13:30 Alanyaspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)
16:00 Pendikspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
16:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)
19:00 MKE Ankaragücü - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Bodrum FK - Altay (TRT Spor) 13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Avaz) 16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor) 19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT Spor)
13:30 Bodrum FK - Altay (TRT Spor)
13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Avaz)
16:00 Sakaryaspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Ümraniyespor - Eyüpspor (TRT Spor)
Premier Lig
17:00 Sheffield United - Brighton & Hove Albion 19:30 Luton Town - Manchester United
17:00 Sheffield United - Brighton & Hove Albion
19:30 Luton Town - Manchester United
LaLiga
16:00 Rayo Vallecano - Real Madrid 18:15 Granada - Almeria 20:30 Mallorca - Real Sociedad 23:00 Real Betis - Deportivo Alaves
16:00 Rayo Vallecano - Real Madrid
18:15 Granada - Almeria
20:30 Mallorca - Real Sociedad
23:00 Real Betis - Deportivo Alaves
Serie A
14:30 Lazio - Bologna 17:00 Udinese - Cagliari 17:00 Empoli - Fiorentina 20:00 Frosinone - Roma 22:45 Monza - Milan
14:30 Lazio - Bologna
17:00 Udinese - Cagliari
17:00 Empoli - Fiorentina
20:00 Frosinone - Roma
22:45 Monza - Milan
Ligue 1
15:00 RC Strasbourg - Lorient 17:00 Montpellier - Metz 17:00 Rennes - Clermont 17:00 Monaco - Toulouse 19:05 Reims - Lens 22:45 Brest - Marsilya
15:00 RC Strasbourg - Lorient
17:00 Montpellier - Metz
17:00 Rennes - Clermont
17:00 Monaco - Toulouse
19:05 Reims - Lens
22:45 Brest - Marsilya
Bundesliga
17:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt 19:30 Bochum - Bayern Münih
17:30 Freiburg - Eintracht Frankfurt
19:30 Bochum - Bayern Münih
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