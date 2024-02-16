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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 16 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '16 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 16 Şubat Cuma 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:53
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 16 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 ŞUBAT CUMA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük 20:00

Göztepe - Manisa FK 20:00

Villarreal - Getafe 23:00

Torino - Lecce 21:00

Inter - Salernitana 23:00

Lyon - Nice 23:00

Köln - Werder Bremen 22:30

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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