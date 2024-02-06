Haberler Futbol Yeni Malatyaspor'dan 6 Şubat paylaşımı

Yeni Malatyaspor'dan 6 Şubat paylaşımı

Yeni Malatyaspor 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımla kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı ve hayatını kaybedenleri andı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 12:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni Malatyaspor'dan 6 Şubat paylaşımı

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz yıl yaşanan ve üzerinden 1 yıl geçen 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde paylaşım yaparak, kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı ve hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı.

İŞTE YENİ MALATYASPOR'UN PAYLAŞIMI

DİĞER
A SPOR CANLI İZLE EKRANI | 6 Şubat ZTK Galatasaray Bandırmaspor maçı A Spor canlı yayın izle linki
Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: 3'ü polis 6 yaralı, 2 ölü! Soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe'ye Sambacı maestro! Bonservisi...
G.Saray'dan Bayern^in yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Saarbrücken - Brussia Mönchengladbach maçı ne zaman?
Newcastle United Atsu'yu andı
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
Süper Loto sorgulama ekranı 6 Şubat Salı 2024
EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARDA | Emekli maaşı sorgulama ekranı - SSK, BAĞKUR emekli maaş zam farkı yattı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! İmza... Transferde flaş gelişme! İmza... 12:14
Malatyaspor Ahmet Eyüp Türkaslan'ı unutmadı! Malatyaspor Ahmet Eyüp Türkaslan'ı unutmadı! 12:12
6 Şubat'ı unutmadılar! 6 Şubat'ı unutmadılar! 11:44
Real Madrid'de Leny Yoro harekatı! Real Madrid'de Leny Yoro harekatı! 11:42
Fenerbahçe Kupa'da Gaziantep FK deplasmanında! Fenerbahçe Kupa'da Gaziantep FK deplasmanında! 11:18
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 11:11
Daha Eski
Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? 11:02
Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? 10:56
Demirel'den duygusal Atsu paylaşımı! Demirel'den duygusal Atsu paylaşımı! 10:52
Melissa Vargas yeniden F.Bahçe'de! Melissa Vargas yeniden F.Bahçe'de! 10:31
Sivasspor Kupa'da Konyaspor'u konuk edecek! Sivasspor Kupa'da Konyaspor'u konuk edecek! 10:30
G.Saray'ın yerlilerine hucüm! G.Saray'ın yerlilerine hucüm! 10:29