Yeni Malatyaspor'dan 6 Şubat paylaşımı

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz yıl yaşanan ve üzerinden 1 yıl geçen 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde paylaşım yaparak, kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı ve hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı.

İŞTE YENİ MALATYASPOR'UN PAYLAŞIMI

6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde; kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan başta olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/ScNT872YWP