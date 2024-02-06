Haberler Futbol Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ürdün ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 17:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Ürdün - Güney Kore maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ürdün - Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜRDÜN - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ürdün - Güney Kore maçı 6 Şubat Salı günü saat 18:0'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Estetikli olduğunu inkar eden Hilal Altınbilek yine gündem oldu! Fit halinin sırrı bakın neymiş!
Başkan Erdoğan'dan Hatay'daki sözlerini çarpıtan muhalefete: Ayrımcılık yapmadık yapmayız! Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor!
G.Saray'dan Bayern'in yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman?
Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman?
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 7 - 14 Şubat ŞOK indirimli ürünler listesi
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 🌹 | 2024 dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
KARADENİZ NOKULU TARİFİ | Nokul nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor, Gençlerbirliği mesaisi Trabzonspor, Gençlerbirliği mesaisi 16:35
Alanyaspor'a Koreli forvet! Alanyaspor'a Koreli forvet! 16:33
Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman? Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman? 16:29
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 16:25
Kupa'da kura çekimi tarihi belli oldu! Kupa'da kura çekimi tarihi belli oldu! 16:22
Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman? Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman? 16:21
Daha Eski
Münih'ten eşi benzeri görülmemiş transfer! Münih'ten eşi benzeri görülmemiş transfer! 16:17
Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman? Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman? 16:17
Worrall Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı! Worrall Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı! 16:16
TOFAŞ'ın Avrupa'da konuğu Cholet Basket! TOFAŞ'ın Avrupa'da konuğu Cholet Basket! 16:11
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 16:04
Premier Lig'de haftalık gol rekoru kırıldı! Premier Lig'de haftalık gol rekoru kırıldı! 15:59